SARONNO – E’ pienamente operativo il nuovo acceleratore lineare recentemente introdotto nel reparto di radioterapia oncologica dell’ospedale di Saronno. Questa importante dotazione tecnologica è stata al centro della presentazione delle novità del presidio ospedaliero, un incontro che si è tenuto a dicembre alla presenza dei vertici dell’Asst Valle Olona, delle autorità cittadine e del consigliere regionale Emanuele Monti. Ma non solo. Da gennaio l’organico della Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica si è ampliato con l’arrivo di 2 nuovi medici esperti, che forniscono un contributo significativo all’implementazione dell’attività di Saronno. L’acceleratore è ora operativo al 100%, pur avendo un’operatività pressoché totale già negli ultimi mesi del 2024.

Il nuovo acceleratore lineare, collocato nel Padiglione Azzurro dedicato alla radioterapia oncologica, rappresenta un significativo passo avanti per la cura dei tumori. L’apparecchiatura, dal costo complessivo di 2.200.000 euro, inclusi i lavori per l’installazione, permette trattamenti curativi di ultima generazione. Le sedute di terapia, non invasive, durano tra i 10 e i 20 minuti, includendo sia il posizionamento del paziente che l’irradiazione.

Tra le novità emerse durante la presentazione, è stata sottolineata anche la donazione di un ecografo wireless da parte di Saronno Point. Questo strumento consente di verificare in tempo reale se il paziente è pronto per il trattamento, migliorando ulteriormente la qualità del servizio offerto.

“Da gennaio – ha dichiarato la dottoressa Barbara Bortolato, responsabile della SC di Radioterapia Oncologica – l’organico della Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica si è ampliato con l’arrivo di due nuovi medici esperti, che forniscono un contributo significativo all’implementazione dell’attività di Saronno. L’acceleratore è ora operativo al 100%, pur avendo già garantito un’operatività pressoché totale negli ultimi mesi del 2024”

