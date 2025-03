CASTIGLIONE OLONA – sabato 1 marzo, il Castello di Monteruzzo di via Marconi ha ospitato la “Cena al buio”, un’esperienza sensoriale unica che ha invitato i partecipanti a riscoprire il gusto, il tatto, l’olfatto e l’udito, per imparare a guardare oltre le apparenze e cogliere la ricchezza multisensoriale che risiede in ognuno di noi. L’evento, promosso dal Comune in collaborazione con l’Unione italiana dei ciechi e ipovedenti di Varese e Castelleventi, aveva l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle sfide quotidiane affrontate dalle persone non vedenti.