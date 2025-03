Città

SARONNO – Ci sarà qualche classico Arlecchino e Pulcinella o si vedranno solo super eroi e principesse? Un pomeriggio di magia, colori e allegria attende grandi e piccini nel cuore della città! Oggi, venerdì 7 marzo, torna uno degli appuntamenti più amati del Carnevale Saronnese: il concorso “Le più belle mascherine”, che si svolgerà nel Giardino di Villa Gianetti, in via Roma 20.

Dalle 15,30, il Carnevale si accenderà di stupore con le bolle giganti della Proloco Saronno, che danzeranno nell’aria creando un’atmosfera da sogno. Ma i veri protagonisti saranno i bambini, pronti a sfilare con i loro costumi più creativi e divertenti!

Da principesse scintillanti a coraggiosi supereroi, da teneri animali a personaggi delle fiabe, ogni maschera è la benvenuta! Cosa aspetta i partecipanti? Piccoli pirati, fatine colorate e buffi clown pronti a contendersi il premio per il costume più originale. Se avete un’idea fantasiosa o un travestimento speciale, questo è il momento perfetto per mostrarlo!

Le iscrizioni per partecipare al concorso apriranno alle 14,30: basta presentarsi in maschera per entrare a far parte della festa! Un’occasione imperdibile per divertirsi e vivere la magia del Carnevale tra musica, colori e tante sorprese.

(foto dell’ultima edizione)

