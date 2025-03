Comasco

ROVELLO PORRO – Non ce l’ha fatta Loris Perin, 67 anni, il capotreno in pensione rimasto gravemente ferito mercoledì mattina 5 marzo nello scontro tra biciclette avvenuto nel sottopasso ferroviario di via Vittorio Veneto.

L’uomo, appassionato ciclista molto conosciuto in paese, era stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese a causa di un grave trauma cranico e facciale riportato nella caduta a seguito dello schianto. Dopo alcuni giorni di ricovero, purtroppo oggi 7 marzo, le sue condizioni si sono aggravate ulteriormente, fino alla morte.

L’incidente era avvenuto intorno alle 11 quando Perin, in sella alla propria bicicletta, si è scontrato con una donna di 64 anni che percorreva lo stesso sottopasso nei pressi della stazione ferroviaria. La ciclista, rimasta ferita in modo lieve a una gamba, era stata accompagnata in codice verde all’ospedale di Saronno. La dinamica precisa dello scontro non è ancora chiara ed è attualmente al vaglio della polizia locale che ha effettuato i rilievi sul posto.

Grande cordoglio da parte dei colleghi e del personale Trenord ma anche della comunità di Rovello davvero sconvolta dall’accaduto

