Città

SARONNO – Una piccola disavventura di Carnevale si è trasformata in una storia a lieto fine, grazie alla solidarietà dei saronnesi.

Tutto è iniziato ieri pomeriggio, quando un bambino ha smarrito la sua maschera di Carnevale, un drago nero e rosso che copriva completamente il volto. Un accessorio che completava il costume del bimbo che usava per sfilare con gli altri piccoli partecipanti.

La mamma ha deciso di lanciare un appello nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se”. Un messaggio semplice e pieno di speranza: “Mio figlio ha perso oggi una maschera di Carnevale come quella in foto, per caso qualcuno l’ha trovata o in via Novara vicino al British College o vicino al Palaexbo in via Piave? Grazie mille a chiunque la dovesse ritrovare.”

La gentilezza dei saronnesi, ha fatto il resto. In meno di un’ora è arrivata la risposta di un concittadino che aveva ritrovato la maschera. Subito si è messo in contatto con la mamma, e insieme hanno trovato la soluzione migliore: lasciare l’accessorio proprio al Palaexbo, così che il piccolo potesse riprenderlo in tempo per tornare a essere il suo amato draghetto.

Una storia semplice con un piccolo gesto che ha regalato un sorriso e che ricorda quanto la comunità saronnese sappia essere attenta, soprattutto nei momenti che contano. Ora il piccolo potrà sfoggiare di nuovo il suo costume con orgoglio e divertirsi come aveva sognato, pronto a sfilare tra coriandoli e allegria.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti