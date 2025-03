Softball

CARONNO PERTUSELLA – Si arrichisce ulteriormente il roster della Rheavendors Caronno (serie A1) con l’arrivo di Abril Marin, giocatrice già vista a Legnano, in Italia, e che attualmente milita nel campionato professionistico del Messico, considerato fra i migliori del mondo.

Questo il comunicato ufficiale della Rhea.

Si unisce al nostro nuovo gruppo anche le venezuelana Abril Marin, anche lei in arrivo dalla Liga Mexicana con Charros de Jalisco e dopo la sua esperienza nella serie A2 italiana con il Legnano.

Gli altri acquisti della Rheavendors

La formazione caronnese si è completata, in vista della nuova stagione, con diversi altri elementi di qualità.

La nuova annata del softball partirà a fine mese, le gare della prima giornata di A1 sono previste nel fine settimana del 29 e 30 marzo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

06032025