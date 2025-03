Groane

SOLARO – Sono in corso i lavori di posizionamento della fibra ottica sulle strade di Solaro. Per agevolare il progetto finanziato dal Pnrr a livello nazionale, il Comune ha deciso di rilasciare permessi di intervento e di manomissione di suolo pubblico di un arco temporale sensibilmente più ampio del solito, in modo da permettere alle aziende incaricate di completare i cantieri rispettando le tempistiche previste dal piano e contestualmente migliorando il servizio di diffusione della rete internet veloce. Al lavoro sul territorio comunale ci sono in questo momento diverse squadre e l’operatività è elevata. Questo non prescinde però dal rispetto delle regole, in particolare per la sicurezza e le segnalazioni di cantiere, e l’attenzione all’utenza e la corretta esecuzione dei ripristini stradali.

Christian Caronno, assessore ai Lavori Pubblici: “Finalmente sta arrivando anche a Solaro una rete diffusa della fibra ottica Ftth che fornirà una migliore connessione a famiglie e aziende del territorio. Comprendendo quanto sia importante il progresso tecnologico, abbiamo cercato di agevolare l‘esecuzione dei lavori, ma non possiamo permettere interventi approssimativi o non eseguiti in completa sicurezza. Negli ultimi giorni abbiamo rilevato un’approssimazione nel ripristino di alcune aree dei lavori che non può essere tollerata, anche se il progetto non dipende dal Comune abbiamo avviato una serie di controlli preventivi e successivi ai lavori. Sollecitando migliori ripristini e pretendendo le sistemazioni allo stato dell’arte qualora non fossero eseguite”.