TRADATE – Il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, situato in via ai Ronchi a Tradate, propone un nuovo appuntamento dedicato agli appassionati di astronomia e mitologia. La serata, intitolata “Miti e leggende di donne celesti”, offrirà un affascinante viaggio tra le figure femminili del cielo, tra storia e mitologia. Da Venere a Cassiopea, da Selene a Iside, fino alle leggende di Orihime e delle Krittika, il pubblico potrà scoprire come miti provenienti da culture lontane presentino sorprendenti somiglianze.

A seguire, condizioni meteo permettendo, si terrà un’osservazione astronomica con l’ausilio di strumenti moderni, per esplorare i corpi celesti visibili nella notte. In caso di maltempo, l’osservazione sarà sostituita da un viaggio tematico nell’EcoPlanetario.

Programma della serata:

– Apertura cancelli Ore 21 – Inizio attività

Informazioni e prenotazioni

La partecipazione prevede una quota di 10 euro a persona ed è sconsigliata ai minori di 10 anni. È necessaria la prenotazione online, con transazione sospesa fino alla conferma dell’evento. In caso di annullamento per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la quota sarà rimborsata secondo le modalità di Paypal.

Cosa portare:

Una torcia elettrica

Un’occasione imperdibile per immergersi tra scienza e mitologia nella suggestiva cornice del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

