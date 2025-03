Calcio

UBOLDO – Come per l’andata, anche nel ritono – domenica pomeriggio – i tifosi non potranno assistere al match più sentito di Seconda categoria, quello tra la Frazione calcistica Dal Pozzo ed il Molinello di Cesano Maderno. Le autorità hanno infatti disposto che la gara, al centro sportivo di Uboldo (in questa stagione campo di casa del Dal Pozzo), si tenga a porte chiuse. Il tutto dopo gli incidenti fra tifoserie che in passato avevano caratterizzato questa sempre sentitissima sfida.

Ma i supporter del Dal Pozzo hanno comunque voluto fare sentire la loro vicinanza alla squadra, ieri sera presentandosi in massa all’allenamento dei loro beniamini per sostenerli. Dopo i recenti successi i gialloverdi sono in piena corsa per le posizioni di vertice della graduatoria.

Classifica

Polisportiva Di Nova 48 punti, Figino 46, Virtus Cermenate 44, Dal Pozzo 43, Polisportiva Veranese 41, Cesano Maderno 40, Giussano e Cogliatese 37, Aurora Desio 35, Db Cesano Maderno 31, Molinello 27, Varedo 26, Novedrate 20, Celtica 13, Stella Azzurra Arosio 10, Mascagni 9.

