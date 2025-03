Calcio

SARONNO – L’Aia (Associazione italiana arbitri di calcio) di Saronno organizza un corso gratuito per arbitri di calcio, aperto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 40 anni. Il corso offre anche la possibilità di doppio tesseramento per calciatori in attività fino ai 19 anni.

Dettagli del corso

Data di inizio: lunedì 17 marzo

Orario: 20.45

Luogo: via Vecchia per Solaro 31 a Saronno

Cosa si ottiene al termine del corso

I partecipanti, una volta superato il corso, riceveranno:

Rimborso per ogni gara arbitrata, a partire da 35 euro

Divisa ufficiale Givova, taccuino e fischietto

Credito formativo scolastico

Tessera per accedere gratuitamente a tutti gli stadi italiani

Un’opportunità unica per avvicinarsi al mondo arbitrale, vivendo il calcio da una prospettiva diversa e con concrete possibilità di crescita nel settore.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare l’Aia Saronno.

