Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese nel pomeriggio di domani 9 marzo tornerà in campo per disputare la ventiseiesima giornata di campionato con il Base 96 allo stadio comunale Enrico Colombo di Seveso.

Con la vittoria in rimonta contro il Mariano per 2-1 rimediata la scorsa settimana, la Caronnese si conferma tra le squadre big del girone A di Eccellenza Lombardia in lotta per la promozione in Serie D motivo per cui sarà importantissima la partita che i rossoblu giocheranno domani con il Base 96 alle 14.30. Ecco i convocati del tecnico della Caronnese Michele Ferri:

Portieri: Gabriele Vergani, Alessandro Dilernia.

Difensori: Andrea Galletti, Alberto Sorrentino, Gabriele Napoli, Flavio Dilernia, Jacopo Lofoco, Nicolò Battistella.

Centrocampisti: Urban Zibert, Matteo Cannizzaro, Paolo Cerreto, Francesco Paltrinieri, Manuel Savino, Manuel Oliviero, Luca Malvestio, Daniele Tondi.

Attaccanti: Federico Corno, Nicolò Colombo, Davide Romeo, Ray Murphy Omoregbe.

(foto da archivio)