Calcio

MEDA – A decidere l’anticipo di Eccellenza, sabato pomeriggio, è La Torre, autore della doppietta che affonda il Meda e porta il Legnano a centroclassifica. Più concreti ed attivi i lilla, che però chiudono il primo tempo in parità a reti inviolate. Nella ripresa si scatena La Torre che porta vanti i suoi al 10′ (sugli sviluppi di un corner) con raddoppio al 36′ (col bomber presentatosi solo in area, e che dribbla anche il portiere) quando il Legnano è pure in inferiorità numerica (al 16′ del secondo tempo espulsione di Noia per doppia ammonizione). E il Meda? Fatica a rendersi pericoloso confermando il suo momento-no, ed al 37′ anche i brianzoli restano in dieci per l’espuslione di Ferraroli, rosso diretto.

Il programma

Anticipo: Meda-Legnano 0-2. Domenica alle 14.30 Base 96 Seveso-Caronnese, Casteggio-Ardor Lazzate, Cinisello-Sedriano, Ispra-Solbiatese, Lentatese-Fbc Saronno, Mariano-Rhodense, Pavia-Vergiatese, Sestese-Robbio Libertas.

Classifica

Solbiatese 59 punti, Pavia 56, Caronnese 54, Rhodense 53, Mariano 52, Ardor Lazzate 47, Fbc Saronno 36, Sestese 32, Legnano, Cinisello e Vergiatese 31, Lentatese 30, Casteggio 28, Sedriano 26, Meda 25, Ispra 24, Robbio Libertas 18, Base 96 Seveso 17.

(foto archivio)

08032025