ORIGGIO – Cane trovato in zona industriale ad Origgio; si cerca il padrone. L’animale è stato intanto recuperato e messo in sicurezza ovvero affidato al comando di polizia locale, i cui agenti se ne stanno prendendo cura. E’ decisamente docile ed appare molto spaesato; considerato il luogo dove si aggirava, non è escluso che provenisse dai paesi vicini, come Caronno Pertusella o Lainate.

Su Facebook foto e appello per ritrovare il proprio, al quale si unisce anche la redazione de ilSaronno con la speranza che il cane possa presto ritornare nella sua “casa”.

(foto: il cane trovato nella zona industriale di Origgio, al comando di polizia locale dove è stato preso in custodia. Si è adesso alla ricerca del proprietario)

08032025