Città

SARONNO – Trampolieri, artisti circensi e carri colorati sono pronti a trasformare oggi, sabato 8 marzo, il centro di Saronno in un vivace “Circo dei Pagliacci”, tema scelto quest’anno per il Carnevale cittadino. Dalle 14,30 sarà possibile seguire in diretta play by play la grande festa che coinvolgerà bambini, famiglie e tutta la comunità locale.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

La sfilata partirà da via Carlo Porta, attraversando piazza Caduti Saronnesi, via Vincenzo Monti e via San Giuseppe, per poi percorrere corso Italia e terminare con gran finale in piazza Libertà. Musica, coriandoli e maschere accompagneranno l’intero percorso, trasformando le vie del centro in un colorato palcoscenico all’aperto.

L’evento promette spettacolo e divertimento per ogni età, con numeri di giocoleria, equilibrismo e animazioni dedicate soprattutto ai più piccoli.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti