COGLIATE – SOLARO – LAZZATE – MISINTO – CERIANO LAGHETTO – Musica, colori, magia e divertimento sono pronti a travolgere le comunità delle Groane con eventi straordinari per il Carnevale, trasformando i comuni coinvolti in autentici teatri a cielo aperto dedicati a grandi e piccoli.

A Solaro, sabato 8 marzo, il Carnevale solarese si animerà alle 14,30 in piazza Libertà, punto di partenza di una festosa e coloratissima sfilata che raggiungerà l’oratorio San Luigi. Alle 15,30, l’incanto conquisterà i più piccoli con uno spettacolo di magia, seguito alle 16,30 dalla premiazione delle maschere più originali. Concluderà il pomeriggio una deliziosa merenda offerta a tutti. Vietati schiuma da barba, stelle filanti spray e botti. In caso di pioggia, festa al salone polivalente di via San Francesco dalle 15.

Misinto celebra sabato 8 marzo con un Carnevale spettacolare in piazza Statuto dalle 14. Musica, spettacoli e colori animeranno il cuore della città grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, con un programma di intrattenimenti pensato per coinvolgere tutta la famiglia.

A Cogliate, sabato 8 marzo, la tradizione incontra la creatività nella quarantesima edizione del Carnevale cogliatese, dedicata al tema della donna nel tempo e nello spazio. Dalle 14,30 in viale Rimembranze partirà una sfilata mozzafiato tra carri allegorici, maschere e artisti di strada. Per l’occasione sarà allestito un ricco punto ristoro con cioccolata calda, frittelle, zucchero filato, tè caldo e salamelle, oltre a giochi gonfiabili e laboratori creativi per bambini. In caso di maltempo, l’appuntamento sarà rinviato al sabato successivo, 15 marzo.

Il Carnevale cerianese a Ceriano Laghetto, sabato 8 marzo, prenderà il via alle 14 dall’oratorio con una festosa sfilata verso piazza Diaz. Il pomeriggio continuerà con musica e divertimenti per tutta la famiglia nella piazza centrale, cuore pulsante della festa.

Grande entusiasmo anche a Lazzate, sabato 8 marzo all’oratorio San Luigi, per un Carnevale dedicato ai cartoon. Alle 14 partirà la sfilata, accompagnata da musica e balli con il simpatico carro a tema Spongebob. Il pomeriggio si concluderà alle 17 con una gustosa merenda aperta a tutti, arricchita da uno stand gastronomico grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale, Gap Lazzate e Daniela Siles.

