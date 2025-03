Groane

COGLIATE – Un’esplosione di colori, suoni e allegria ha invaso oggi, 8 marzo, le strade di Cogliate per celebrare il 40esimo Carnevale Cogliatese. Un’edizione speciale, resa ancora più suggestiva dal tema scelto per quest’anno: la donna nel tempo e nello spazio. E se il tempo atmosferico è stato clemente, il tempo della festa ha saputo regalare ai presenti una parentesi di pura magia e divertimento.

Alle 14.30 il lungo corteo mascherato ha preso il via da viale Rimembranze, dando il via a un pomeriggio indimenticabile. Tra coriandoli svolazzanti e stelle filanti, la parata ha attraversato via Battisti, via Trento, via Piave e via Adda, per poi concludersi trionfalmente al parco di via De Gasperi. Un serpentone di persone ha affollato le strade del paese, dagli entusiasti bambini ai nostalgici nonni, in un’atmosfera di gioiosa condivisione.

L’estro e la fantasia non sono mancati: tra le maschere più bizzarre c’è stato chi si è trasformato in una lampada, chi in un pacco del celebre gioco televisivo Affari Tuoi, chi nel simpatico Olaf di Frozen, chi in un’opera d’arte vivente, chi ancora in un tappeto volante in pieno stile Aladdin e persino un pilota di Formula Uno.

Ma a rubare la scena sono stati senza dubbio i magnifici carri che hanno animato il corteo. L’associazione Fuori Controllo di Cermenate ha incantato con il suo carro dedicato ad Aladdin, un tripudio di colori e magia. L’oratorio di Asnago ha strappato applausi con il suo carro a tema Mary Poppins, mentre il fascino dell’antica Roma e dell’antico Egitto ha riportato il pubblico indietro nel tempo. E poi c’era lui, il carro di Barbie, che oltre a ricreare la famosa “casa dei sogni”, ha sorpreso tutti trasformandosi in un vero e proprio bar su ruote, dove i presenti hanno potuto acquistare bibite e snack direttamente durante la sfilata. A scandire il ritmo del corteo ci ha pensato il carro del corpo musicale G. Verdi, dedicato alle donne, che ha regalato ai presenti celebri brani suonati dal vivo. A chiudere la parata, il carro dell’Avis Cogliate, che ha deliziato il pubblico con salamelle cucinate in diretta e servite a conclusione della sfilata.

L’arrivo al parco di via De Gasperi ha dato il via a una seconda ondata di emozioni, tra show di magia e bolle giganti a cura di Audere, balli scatenati grazie a Dam Dance Music Academy, un set fotografico a cura del Foto Club Cogliate, un mini luna park per i più piccoli organizzato da Busnelli, e un angolo di dolce ristoro con tè e cioccolata calda serviti dal Centro Anziani. Oltre alle numerose attività, si sono svolte anche le premiazioni organizzate con la collaborazione del Cdd Cogliate – Il Faro, che hanno visto la consegna del premio per “il gruppo più numeroso”, per “la miglior scenografia”, per “i più eccentrici” e per “la miglior maschera”.

Anche quest’anno il Carnevale di Cogliate ha confermato di essere un evento imperdibile, capace di attirare un pubblico sempre più numeroso, anche dai paesi vicini. Una festa che, dopo 40 anni, continua a crescere, regalando sorrisi, emozioni e un pizzico di magia a grandi e piccini.

QUI LA FOTOGALLERY

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti