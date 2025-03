Città

SARONNO – “Molto ben riuscito e partecipato anche il secondo appuntamento del carnevale saronnese organizzato dalla nostra Amministrazione in collaborazione con la Pro Loco nel parco di Villa Gianetti in via Roma”: il report sull’evento viene dall’ex sindaco Augusto Airoldi.

Presenti nei giardini di Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza e museale, tantissime mascherine; premiate al concorso. E ci sono state le bolle giganti per tutti. Il gran finale è previsto questo pomeriggio con la sfilata dei carri da via Porta (alle 14.30) a piazza Libertà nel centro storico.

Complice anche il bel tempo di questi giorni, davvero numerosi i bimbi e ragazzini in maschera che si sono divertiti con gli eventi per il carnevale di questo 2025.