SARONNO – Oggi, sabato 8 marzo, si conclude il Carnevale con tante proposte per grandi e bambini in tutto il Saronnese. Ogni comune ha preparato eventi speciali, tra sfilate, spettacoli di magia, giochi e momenti conviviali per salutare questa colorata e gioiosa tradizione.

Saronno ospita l’attesissima sfilata “Il Circo e i Pagliacci”. Dalle 14,30 le vie cittadine si trasformeranno in un vivace spettacolo itinerante con carri allegorici, trampolieri, artisti circensi e tanta musica. Partenza da via C. Porta e arrivo in piazza Libertà, dove ci saranno giocoleria, truccabimbi e la premiazione della maschera più originale.

Uboldo propone un pomeriggio all’insegna della magia con Paolo Magico Pongo, karaoke e tanto divertimento. La sfilata partirà dal parco Falcone Borsellino alle 14,30, per poi raggiungere l’oratorio dove la festa continuerà fino alle 16,30 con momenti conviviali dedicati a grandi e piccoli.

Cislago celebra il Carnevale con una festosa sfilata in maschera. L’appuntamento è alle 14,30 in piazza Toti, con destinazione oratorio Sacro Cuore. Qui si terrà una festa ricca di musica, animazioni e intrattenimento per tutta la famiglia, grazie al patrocinio del Comune e alla collaborazione delle associazioni locali.

Gerenzano ritrova, dopo diversi anni, la storica sfilata per le vie del paese grazie all’impegno della Pro loco e al sostegno dell’assessore alla cultura Monica Mariotti e del coadiutore don Paolo Zibra. Il corteo partirà alle 15 da piazza Alberto da Giussano e terminerà all’oratorio con “Marco Sereno The Magic Show” e la premiazione delle maschere più originali. Coinvolta anche l’associazione del palio “I Colori di Gerenzano”.

Origgio partecipa con una giornata di festa all’oratorio maschile della parrocchia Santa Maria Immacolata dalle 14. Previste le iscrizioni al concorso della Mascherina d’Oro, sfilata con carri allegorici realizzati dalla comunità, spettacolo di magia, giochi, animazioni per bambini e gustosi momenti conviviali con frittelle, dolci e patatine, oltre a spazi con giochi da tavolo e letture per i più piccoli.

