CASTIGLIONE OLONA – L’altro giorno si è tenuta la cerimonia di insediamento del consiglio comunale dei ragazzi alla presenza dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, oltre che del segretario comunale, Eugenio Viterbo.

In apertura, il sindaco Giancarlo Frigeri ha rivolto un augurio ai giovani consiglieri per questa nuova esperienza di cittadinanza attiva. Successivamente, il segretario comunale ha illustrato il funzionamento del consiglio, spiegando il ruolo che esso svolge, le sue funzioni, la sua composizione e l’importanza della campagna elettorale, così da permettere ai ragazzi di comprendere al meglio il compito che li attende.

L’assessore alle politiche sociali e all’istruzione, Caterina Valle Zaninoni, ha poi preso la parola, sottolineando il valore della collaborazione con l’Istituto Comprensivo Cardinal Branda Castiglioni che ha reso possibile questo progetto. Ha evidenziato quanto sia fondamentale il ruolo dei ragazzi all’interno del Consiglio, affinché possano esprimere le loro idee e contribuire attivamente alla vita della comunità. Si è quindi passati al momento ufficiale dell’investitura: il sindaco ha consegnato la fascia alla nuova giovane sindaca. I nuovi consiglieri hanno poi espresso la loro soddisfazione per far parte del nuovo consiglio comunale dei Ragazzi mentre alcuni, assumendo il ruolo di Assessori (alla Cultura, allo Sport, all’Istruzione), hanno illustrato le esigenze che ritengono prioritarie per migliorare la scuola e il territorio. Tra le richieste emerse, ad esempio, una mensa scolastica più adeguata e una pensilina coperta alla fermata del bus. Il sindaco Frigeri ha assicurato ai ragazzi che i lavori per la nuova mensa inizieranno a breve, dimostrando attenzione alle loro istanze e al loro impegno.