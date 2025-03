Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Per il diciottesimo anno consecutivo, la Lega cerianese è presente in paese con un proprio stand per celebrare la “Festa della Donna”: questa mattina sono stati distribuiti oltre 300 mazzetti di mimosa sanremese, con un volantino a difesa dei diritti di tutte le donne.

“Care donne, grazie per rendere questo mondo un luogo migliore in cui vivere” il messaggio del consigliere comunale ed ex sindaco cerianese Dante Cattaneo.

La Festa delle donne, o Giornata Internazionale della donna, si celebra ogni anno l’8 marzo per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, ma anche per sensibilizzare sulle discriminazioni e le violenze di cui sono ancora vittime. L’evento ha origine dalle lotte femministe del XX secolo e viene commemorato in molti Paesi con iniziative culturali, manifestazioni e la tradizione della mimosa in Italia.

(foto: alcuni momenti dell’inizativa che si è svolta come sempre in paese per la festa delle donne)

08032025