COGLIATE – L’apertura del nuovo ospedale di Yasinia, situato nell’Oblast della Transcarpazia in Ucraina, rappresenta un traguardo significativo per la solidarietà internazionale. Il progetto, reso possibile grazie all’impegno dei volontari italiani e al contributo di diverse associazioni, è un passo importante in un contesto segnato da tre anni di conflitto, bombardamenti e devastazione.

L’ospedale servirà come punto di riferimento per il soccorso e la cura dei feriti provenienti dalle zone più colpite della guerra, come Lugansk e il Donbas. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Missione Calcutta, Focsiv e l’associazione Don Calabria, nell’ambito del programma “Health care for safety and rehabilitation“, finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Un prezioso contributo è arrivato anche da Aiutiamoli a Vivere Lombardia, con sede a Cogliate, sotto la guida di Marta Guzzetti. Da anni attiva con il Comitato Cernobyl di Cogliate e Misinto, Guzzetti ha espresso grande soddisfazione per il ruolo svolto dalla comunità locale nel raggiungimento di questo importante obiettivo. L’inaugurazione ufficiale dell’ospedale si è svolta il 14 febbraio, segnando un momento di grande speranza per la popolazione ucraina.

