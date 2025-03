Cronaca

ORIGGIO – Oggi, sabato 8 marzo, si sono verificati due distinti incidenti lungo le autostrade A8 e A9. Entrambi sono avvenuti intorno ad Origgio causando rallentamenti e disagi alla circolazione.​

Incidente sulla A8 tra Origgio Ovest e Legnano

Intorno alle 4:30, nel tratto dell’autostrada A8 Milano-Varese compreso tra Origgio Ovest e Legnano in direzione Milano, un’auto si è ribaltata coinvolgendo tre persone: un uomo di 32 anni, una persona di 57 anni e un uomo di 59 anni. ​

Grande allarme sia per le persone coinvolte sia per i conducenti delle auto di passaggio che hanno mobilitato immediatamente i vigili del fuoco di Varese e diverse ambulanze. Dopo le prime cure sul posto, due dei feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Legnano poco prima delle 6, mentre la terza persona è stata assistita sul luogo dell’incidente ma ha rifiutato di farsi portare l’ospedale. L’incidente ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione nel tratto interessato.​

Scontro sulla A9 tra Saronno e Origgio/Uboldo

In corso della mattinata alle 11:06, sull’autostrada A9 in direzione Milano, tra le uscite di Saronno e Origgio/Uboldo, si è verificato uno scontro tra due autovetture. Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro persone: una bambina di 1 anno, un giovane di 22 anni, un uomo di 24 anni e una donna di 26 anni.​

Le autorità competenti, tra cui la polizia stradale di Novate, sono state prontamente allertate e sono intervenute sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti.​ E’ intervenuta anche un’ambulanza ma nessuno è stato trasferito all’ospedale.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti