Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 7 marzo, spiccano temi di cronaca, sanità e politica locale ma anche importanti novità per l’ospedale di Saronno, con il potenziamento della radioterapia oncologica.

Non ce l’ha fatta il 67enne ex capotreno di Rovello Porro, vittima di un grave incidente in bicicletta nei giorni scorsi. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità, che si stringe attorno alla famiglia dell’uomo.

L’ospedale di Saronno potenzia il servizio di radioterapia oncologica con un nuovo acceleratore lineare e l’arrivo di specialisti da gennaio. Un miglioramento significativo per i pazienti del territorio.

A Cislago, un incontro ravvicinato con una volpe ha sorpreso un residente, che ha immortalato la scena. Le immagini, diffuse sui social, hanno suscitato curiosità e commenti.

Momenti agitati sul treno Como-Saronno di Trenord, con un episodio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Un viaggio movimentato per i passeggeri a bordo.

L’assessore Manno attacca i volantini della Lega diffusi per l’8 marzo, accusandoli di strumentalizzare la libertà delle donne e alimentare la paura. La polemica politica resta accesa.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti