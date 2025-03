Cronaca

CARBONATE / LIMBIATE – Tamponanento ieri sera alle 20.45 lungo l’ex statale Varesina nel tratto che si trova nel comune di Carbonate, sono entrate in collisione di automobili e tre persone hanno avuto bisogno di assistenza medica, una 31enne, una 57enne ed una 77enne; per nessuno di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù e l’ambulanza della Croce rossa.

Ieri alle 14.30 a imbiate in via Fratelli Bandiera a Limbiate per nna caduta dalla motocicletta è stato soccoso un trentenne: sul posto l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella una pattuglia della polizia locale. Pe il ferito non è stato necessario il trasporto in ospedale. La vigilanza urbana ha compiuto i rilievi del sinistro per chiarire con precisione la dinamica di quel che è accaduto.

