Solana non è certo tra i progetti più in forma del momento, con il mercato delle meme coin attraversato da alcuni progetti opachi, quando non addirittura fraudolenti, che hanno contribuito a offuscare l’immagine di questa chain.

Personaggi famosi e persino presidenti di nazioni, come Trump o Milei, hanno utilizzato il sistema Pump.fun (che, ricordiamo, è basato su Solana) per lanciare token speculativi (finalizzati essenzialmente all’arricchimento personale a scapito degli investitori).

Questo fenomeno ha generato una sorta di diffidenza collettiva, che ha scosso il settore e allertato molti investitori sui possibili rischi legati a questo tipo di token.

Parallelamente, si è anche rafforzata la consapevolezza della fragilità di Solana e delle sue fondamenta. Le meme coin, infatti, possono offrire profitti rapidi e immediati, ma non rappresentano sempre una strategia vincente nel lungo periodo, e Solana sembra aver iniziato a interiorizzare questo principio.

Il deflusso di capitali attualmente in corso è in buona parte dovuto proprio a questo, rendendo necessario un cambio di rotta per evitare ulteriori perdite, sia in termini di prezzo per il token SOL che di credibilità per la chain di Solana.

L’arrivo di Solaxy (SOLX)

Qui entra in gioco Solaxy (SOLAXY), il primo layer 2 di Solana, che rivoluziona le basi operative della blockchain, finora completamente incentrata sulla chain principale.

Ma perché delegare operazioni a una chain secondaria quando Solana può gestire tutto autonomamente? Una domanda lecita, a cui esiste una risposta chiara.

Attualmente Solana riesce a gestire il carico, ma durante il boom delle meme coin ha già evidenziato limiti significativi, con congestioni di rete e disservizi che ne hanno compromesso la stabilità.

Sebbene il volume di transazioni fosse straordinario, è plausibile che, con l’espansione di Solana, tali volumi diventino la norma.

Se già ora emergono criticità, significa che la crescita di Solana è frenata da questi limiti, che devono essere superati per consentire ulteriori sviluppi.

L’ingresso di Solaxy segna un punto di svolta, introducendo una chain ausiliaria che permette a Solana di operare con maggiore efficienza e flessibilità.

Questo potrebbe rappresentare il primo passo verso un ecosistema più ampio, in cui Solana ospiterà diversi layer 2 nel prossimo futuro. In un simile contesto, Solaxy avrebbe già acquisito un vantaggio competitivo, diventando il punto di riferimento per i progetti più innovativi.

Così come Ethereum ospita oggi la maggior parte dei progetti di successo, grazie alla sua posizione pionieristica e alla solidità dimostrata, Solaxy potrebbe aspirare a un ruolo analogo all’interno dell’ecosistema Solana.

La prevendita di Solaxy

Prima di analizzare il futuro di Solaxy, è necessario soffermarsi sul presente, poiché si tratta ancora di un progetto in fase di prevendita.

Attualmente, il prezzo del token SOLX è di appena 0,001656 dollari, una cifra estremamente contenuta rispetto al potenziale di crescita che potrebbe attendere Solaxy.

Fino a oggi, infatti, Solaxy ha raccolto oltre 25,2 milioni di dollari in prevendita, una somma considerevole per questa fase, ma ancora ridotta rispetto alle prospettive future.

Per avere un termine di paragone, Arbitrum, il principale layer 2 di Ethereum per capitalizzazione, vanta un capitale investito superiore a 1,8 miliardi di dollari.

Il confronto tra i due evidenzia un divario significativo, ma è importante ricordare che Arbitrum è attivo sul mercato da molto più tempo. Una volta lanciato, il token SOLX potrebbe registrare una crescita significativa, raggiungendo livelli simili o persino superiori a quelli di Arbitrum.

Infatti, mentre il layer 2 di Ethereum deve spartire il mercato con diversi competitor, Solaxy detiene (almeno per ora) un’esclusiva assoluta all’interno di Solana.

Non resta che attendere le prossime settimane e mesi per osservare l’evoluzione dei capitali investiti in Solaxy e il suo potenziale di crescita.

Oggi, Solaxy si presenta come una delle opportunità più promettenti non solo nell’ecosistema Solana, ma nell’intero settore crypto, generando grande entusiasmo attorno al suo token.

Un token che, giorno dopo giorno, continua a essere al centro dell’attenzione sui media e sul Web grazie alle sue caratteristiche uniche.

Pertanto investire ora in questo progetto e acquistare il token SOLX nell’attuale prevendita potrebbe essere una mossa davvero lungimirante e, secondo molti esperti del settore, con dei ritorni potenzialmente molto elevati.

