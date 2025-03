Comasco

ROVELLO PORRO – Conto alla rovescia per l’abbattimento dell’ex consorzio agrario, destinato a lasciare spazio a un nuovo parcheggio. L’immobile, da tempo in stato di degrado, rappresenta un problema significativo per il paese. La mancanza di interventi negli ultimi vent’anni ha aggravato la situazione, rendendo necessaria una riqualificazione dell’area.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Volontè, ha acquisito l’edificio e avviato una variante urbanistica per trasformare l’area in un parcheggio pubblico di interscambio ferro/gomma e in uno spazio commerciale al servizio della zona ovest del territorio.

Ora che il complesso iter giuridico-amministrativo è giunto a conclusione, i lavori di demolizione possono partire. L’intervento mira a garantire la sicurezza pubblica, migliorare il decoro urbano e tutelare l’ambiente, preparando l’area per futuri sviluppi. L’allestimento del cantiere è previsto entro la fine del mese.

(foto: una immagine dell’ex consorzio agrario di Rovello Porro. L’edificio sarà adesso smantellato e lascerà il posto ad un nuovo punto vendita ed a parcheggi)

