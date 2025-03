Città

SARONNO – Uno degli ultimi atti della Giunta Airoldi, il disco verde al progetto di rigenerazione urbana alla Pozzi Ginori di via Sampietro al rione Matteotti. E’ stato infatti approvato dalla giunta uscente il piano attuativo per la riqualificazione dell’ex Pozzi Ginori, nel quartiere Matteotti. Il progetto prevede la costruzione di un complesso edilizio multifunzionale di 14.996 metri quadrati, di cui 8.998 residenziali e 5.998 destinati a terziario e commerciale, con edifici alti fino a 16 piani. Il 50 per cento dell’area sarà destinato a verde, mentre al comune dovrebbero arrivare circa 1,5 milioni di euro tra oneri e costi di costruzione.

Salvaguardia del campo sportivo

Il campo da calcio esistente, gestito dall’associazione Il gabbiano, sarà preservato, con la prospettiva di realizzare un nuovo impianto sportivo, si era parlato di adattarlo alle esigenze del rubgy. Gli attuatori potrebbero costruirlo direttamente entro un anno o versare il contributo previsto e farlo realizzare al Comune.

Mobilità e sostenibilità

Il progetto prevede percorsi ciclo-pedonali su via Sampietro, Balasso, Fratelli Cervi e Amendola, oltre a nuovi parcheggi pubblici. Gli edifici saranno realizzati secondo criteri di alta efficienza energetica e inseriranno nel contesto un grande parco urbano.

(foto: il rendering del progetto)

06032025