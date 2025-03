Città

SARONNO – Con l’inizio del Ramadan, il centro islamico di via Grieg 44 a Saronno è diventato punto di riferimento per migliaia di fedeli, che quotidianamente vi si recano per la preghiera e la condivisione. Secondo le stime, saranno circa 30 mila i musulmani della zona che nel corso del mese sacro passeranno almeno una volta dal centro, alcuni anche ogni giorno.

Grazie all’impegno dei volontari e alla guida dell’imam Najib Al Bared, il centro, inaugurato nel 2016, è sempre più frequentato. Dispone di spazi per la preghiera, una biblioteca e sale per incontri, attirando fedeli non solo da Saronno e dintorni, ma anche da Milano, Brianza, Varesotto, Comasco e persino dal Canton Ticino.

Il Ramadan proseguirà fino al 30 marzo, con cinque momenti di preghiera giornalieri, dal mattino presto fino alla sera. Tra gli eventi più attesi, sabato 15 marzo si terrà la sesta edizione dell’Iftar in moschea, il più grande d’Italia, con oltre mille partecipanti. La cena è aperta a tutti i cittadini, comprese autorità e rappresentanti di associazioni. L’inizio è previsto per le 17 e la partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 3792049616.

Un’occasione di incontro e dialogo interreligioso che conferma il ruolo sempre più centrale del centro islamico nella comunità locale.

(foto archivio)

07032025