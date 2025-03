Cronaca

SARONNO – Un piccolo pompiere si è perso durante la festa di Carnevale in piazza, ma il rapido intervento della polizia locale ha permesso di ritrovarlo e riconsegnarlo alla mamma.

È successo al termine della sfilata, intorno alle 17, quando una mamma si è resa conto di non vedere più il bimbo vestito da pompiere. Lo ha chiamato e, non vedendolo intorno a sé, ha chiesto aiuto alla polizia locale.

In pochi minuti sono stati coinvolti uomini e volontari presenti in piazza per il Carnevale. Per garantire la buona riuscita della festa c’è stata una massiccia mobilitazione sia per la viabilità sia per la sicurezza (è stato ripreso anche qualche ragazzino e sequestrato qualche uovo). In pochi minuti il piccolo pompiere è stato trovato e ha potuto riabbracciare la mamma, che ha ringraziato tutti per la rapida risoluzione.

