Città

SARONNO – È tutto pronto per l’attesissima sfilata di Carnevale che sabato 8 marzo colorerà il centro città. A partire dalle 14,30, le vie diventeranno un grande palcoscenico a cielo aperto grazie a carri allegorici, trampolieri, artisti circensi e tanta musica. Il tema di quest’anno sarà “Il Circo e i Pagliacci”, per un pomeriggio di allegria e divertimento dedicato a grandi e piccoli.

Il corteo partirà da via Carlo Porta per poi attraversare piazza Caduti Saronnesi, via Vincenzo Monti, via San Giuseppe, corso Italia e concludersi in piazza Libertà.

Per consentire lo svolgimento dell’evento, sono previste diverse limitazioni al traffico. In via Carlo Porta, dalle 7 alle 15, divieto di transito e sosta con rimozione forzata per il montaggio dei carri allegorici. Divieto di sosta anche in via Roma, nel tratto tra via Manzoni e piazza Libertà, dalle 8 alle 19, tranne per i mezzi dell’organizzazione. Dalle 12 alle 18, saranno vietate sosta e circolazione veicolare in piazza Caduti Saronnesi, via Vincenzo Monti, via San Giuseppe (tra via Verdi e via Carcano), corso Italia e piazza Libertà. La circolazione sarà interdetta dalle 13 alle 19. Possibili deviazioni anche per il trasporto pubblico extraurbano, dalle 14 alle 17 lungo l’asse San Giuseppe-Volonterio-Rimembranze, mentre il servizio urbano sarà sospeso dalle 14. Si invitano automobilisti e residenti a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare in anticipo i propri spostamenti.

