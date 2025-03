iltra2

TRADATE – Alla Biblioteca Frera di Tradate, in via Zara, torna l’appuntamento con il ciclo di lettura “Leggere insieme – Donne dagli occhi grandi”, edizione 2025. Il programma prevede cinque incontri letterari e la proiezione di un film. Gli incontri, coordinati da Margherita Fratanotino, offrono un’occasione di confronto e approfondimento su opere selezionate, in un ambiente accogliente e aperto a tutti.

Calendario degli incontri

Giovedì 13 marzo, ore 19 – Il cognome delle donne di Aurora Tamigio

Giovedì 10 aprile, ore 19 – Persone normali di Sally Rooney

Giovedì 15 maggio, ore 19 – Il silenzio della collina di Alessandro Perissinotto

Giovedì 12 giugno, ore 19 – Cattedrale di Raymond Carver

Giovedì 25 settembre, ore 19 – Leggere Lolita a Teheran di Azar Nafisi

Proiezione cinematografica

Giovedì 2 ottobre, ore 19 – Proiezione del film Leggere Lolita a Teheran di Eran Riklis presso la Sala Eufonica della Biblioteca Frera.

Durante gli incontri, compatibilmente con le disponibilità, verrà fornito il libro successivo da leggere per la discussione dell’appuntamento seguente. Non sono richieste competenze specifiche, ma solo la voglia di leggere e confrontarsi.

Un’opportunità per avvicinarsi alla letteratura in un contesto di condivisione e approfondimento.

(foto: un precedente evento alla biblioteca Frera)

08032025