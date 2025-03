Volley

SARONNO – Più di duecento persone per il derby di alta classifica nella serie B maschile del volley, oggi pomeriggio al Paladozio. Dove i padroni di casa della Pallavolo Saronno battono 3-1 la Rossella Ers Caronno in un match più euqilibrato di quanto dica il risultato.

La cronaca – Nel primo set giocate punto a punto, per arrivare al 23-24. Time out con le ultime indicazioni dei tecnici e lo spunto vincente è degli ospiti, 23-25. Senza molti sussulti il secondo set con Saronno sempre avanti, 25-18. Nel terzo set Caronno in rimonta, finisce con interminabile testa a testa, l’epilogo è un 35-33 per i saronnesi. Decisivo il quarto set, con riesce a chiuderla soprattutto grazie ad un buon finale, 25-21.

Si è giocato per la 18′ giornata. In serata la sfida fra la capolista Miretti Limbiate e Vero Monza.

(foto: alcuni momenti del match)

08032025