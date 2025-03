Sport

SARONNO – E’ un grandissimo classico del campionato di serie B maschile di volley lo scontro tra le cugine Saronno e Caronno. Una profonda rivalità dovuta certamente all’estrema vicinanza geografica, ma soprattutto al grande rispetto reciproco tra i club, giocatori e tifosi.

Un match che ha un significato ben oltre il campo, ma che mai come quest’anno ha sapore di classifica, e in particolare di scontro diretto per i playoff. Gli amaretti, secondi nella graduatoria, sono reduci dalla pesante sconfitta di Garlasco con la quale hanno perso ulteriore terreno dalla capolista Limbiate. Anche Caronno è ferita dal 2-3 subito in casa contro Parella Torino nell’ultimo turno e si trova attualmente a 4 lunghezze dai cugini saronnesi.

All’andata era stata una gara pazza, terminata 2-3 in favore di Saronno, con alti e bassi e una pallavolo di altissimo livello. Oggi sarà un’altra partita, ma lo spettacolo è assicurato. Questa sera alle 18:00 al Palazzetto “Felice Dozio” di Saronno si accenderà la sfida.