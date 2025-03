Cronaca

SARONNO – Intervento dell’ambulanza in centro a Saronno per un caso di intossicazione etilica, alle 22.25 in via Giuditta Pasta è stato soccorso un uomo di 35 anni che aveva bevuto troppo. Si è comunque presto ripreso e non si è rivelato necessario l’eventuale trasporto in ospedale. Sul posto è intevenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina.

Indagini dei carabinieri in corso, invece, per un episodio delle 5.55: in via Maestri del lavoro è stata segalata una aggresione, è accorsa anche l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella ed è stato soccorso un ventunenne, quindi trasportato all’ospedale cittadino per essere medicato di lievi contusioni. I contorni della vicenda sono al vaglio.

(foto archivio: intervento dei carabinieri in centro)

09032025