SARONNO – Da questo fine settimana sono entrati in funzione i sistemi Tutor sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, in particolare nei tratti tra Lomazzo e Turate. Questi dispositivi, già installati da tempo ma finora non operativi, monitorano la velocità media dei veicoli, sanzionando chi supera i limiti consentiti.

Le postazioni attive saranno a Lomazzo Nord e Sud, e a Turate in entrambe le direzioni. L’obiettivo è aumentare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti legati all’eccesso di velocità. L’uso del Tutor si è già dimostrato efficace su altre tratte autostradali, inducendo una guida più responsabile.

Con l’attivazione ufficiale, chi percorre la A9 dovrà prestare attenzione ai limiti per evitare sanzioni e contribuire a una maggiore sicurezza sulle strade.

09032025