CASTELL’ARQUATO – Un incontro clou per la stagione dell’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno. Per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West si va in trasferta per affrontare i Fiorenzuola Bees, diretta concorrente degli amaretti nella zona playout. Dopo la recente sconfitta contro Ragusa, la squadra di Gambaro è quasi costretta a vincere per risollevarsi.

Il semigancio di Quinti dà il via alle danze, ma Fiorenzuola con la tripla di Voltolini e i liberi di Seck va sopra 7-5. Risponde Shaggy Negri, bomba dall’ala e controsorpasso. Da qui, la Robur resta avanti e allunga a suon di canestri, un’altra tripla in transizione di Negri fissa il 9-18 e i Bees si rifugiano in timeout. C’è spazio anche per Pellegrini e Colombo che segnano con forza e fisicità, un controparziale dei padroni di casa ricuce un po’ il gap, dopo dieci minuti Saronno conduce 17-22.

Finger roll elegantissimo di Pellegrini per cominciare il secondo quarto, Guaccio non ci sta e con una tripla e una rubata+schiacciata la pareggia, 24-24. Segue una fase di equilibrio con punti ambo i lati, lo strappo lo dà Beretta che, oltre a smazzare ben 6 assist nel primo tempo, segna una clamorosa tripla in sidestep in faccia al difensore facendo 29-34. Lo segue De Capitani, altra bomba e si torna a +8, altro timeout Fiorenzuola. Negli ultimi quattro minuti del primo tempo si segna poco, il 2/2 ai liberi di Fioravanti permette alla Robur di andare a riposo in doppia cifra di vantaggio, 31-41.

Terzo quarto, di solito tallone d’Achille di Saronno, ma questa volta non è così. L’avvio è devastante : sottomano di Quinti, tripla di Pellegrini (12esimo punto personale e primo giocatore di serata in doppia cifra) e Maspero da sotto, 31-48 dopo solo due minuti, timeout obbligatorio per i Bees. Rientrano energicamente i padroni di casa, Colussa da tre e Seck in area fanno riavvicinare Fiorenzuola. Anche Voltolini e Bottioni colpiscono, spaventando la Robur. Ma a questo punto la scena se la prendono le mani educatissime, la classe, l’intelligenza e l’esperienza di Andrea Negri : due triple da capogiro, un long two e due tiri liberi neutralizzano il tentativo di rimonta di Fiorenzuola, Saronno entra nel quarto quarto ancora a distanza di sicurezza, 51-62 il punteggio.

Parziale di 6-0 in un minuto dei Bees che tornano pericolosamente a -5. Fiorenzuola incappa nel problema falli e la Robur è quasi subito in bonus, mettendo punti dalla lunetta. Nel giro di qualche azione, peró, Saronno perde tre palle sanguinose, due triple di Voltolini vanno a bersaglio, coach Gambaro deve per forza chiamare timeout, abbiamo decisamente una partita. Sabic non perdona dall’angolo, 68-68, Quinti assistito da Beretta appoggia al tabellone ma un gioco da tre punti di uno scatenato Voltolini porta avanti Fiorenzuola per la prima volta dal primo quarto, 71-70 a cinque minuti dalla sirena. Seck sbaglia due su due in lunetta e ridà vita a Saronno, Pellegrini prende una tripla impensabile senza ritmo e la mette, 73-75. Di nuovo Voltolini pareggia, ma altra tripla Robur, importantissima, di De Capitani, 75-78 e manca un minuto. Sabic mette un libero per il -2, poi a venti secondi dalla fine riceve l’assist di Bottioni da rimbalzo offensivo e dall’angolo infila il vantaggio, 79-78. Ultimo timeout per Saronno che consegna la palla nelle mani di Pellegrini, tentativo di attacco al ferro, la difesa alza il muro e stoppa a una manciata di secondi dal termine. Giro di falli sistematici e Fiorenzuola la chiude vincendo 83-79.

Un’autentica beffa. Partita che la Robur ha controllato dall’inizio mantenendo sempre i Bees a distanza. Uno scatenato Voltolini da 21 punti ha riaperto la questione nell’ultimo periodo. Troppe seconde occasioni concesse agli avversari, tra cui proprio l’ultima, fatale, capitata nelle mani di Sabic per il vantaggio decisivo. I diciassette rimbalzi di Seck sono stati un grattacapo non da poco per Gambaro e i suoi. Un enorme peccato non essere riusciti a portare a casa i due punti dopo una partita ben gestita. Ora ci sono due settimane di pausa, per ritrovare la quadra e ripartire al massimo delle energie, senza mai mollare. Si riparte sabato 22 marzo, in trasferta a Mestre.

Negri 19, Pellegrini 17, Quinti 15, De Capitani 9, Beretta 8, Maspero 6, Fioravanti 2, Colombo 2, Nasini 2, Tresso 0.

