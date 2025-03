Primo piano

In Prima Categoria, gli Amici Dello Sport hanno subito la sconfitta in casa contro il Marnate Gorla, che trionfa per 2-1 grazie a un gol iniziale di Caldiroli per gli ospiti e alle reti di Izzo e Passafiume. Vittoria importante per il Tradate Abbiate sul campo dell’Antoniana per 0 a 2, grazie alle reti di Malatesta e De Roma. Il confronto tra Arsaghese e France Sport si è concluso in parità per 1-1, con i gol di Re e Pivato. Il match tra Gallarate e Sommese ha offerto spettacolo: i locali hanno avuto la meglio, vincendo per 4-2 grazie alle doppiette di Lazar e Rossoni. Nel resto della giornata, il Garbagnate ha prevalso sul Valceresio con un 2-1, l’Union Villa Cassano e l’Union Gorla hanno perso per 0-2 contro il Cantello Belfortese e la Folgore Legnano.

Prima Categoria – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: Caldiroli (A), Izzo (M), Passafiume (M)Reti: Malatesta, De RomaReti: Re (A), Pivato (F)Reti: Lazar (G), Lazar (G), Rossoni (G), Rossoni (G), Bizzaro (S)Reti: Murgia (G), Mita (G), Ippolito (V)Reti: Memaj, RosadiniReti: Cantarini, PinzoneGallarate 61, Folgore Legnano 48, Valceresio 46, Tradate Abbiate 45, Union Gorla Calcio 44, Marnate Gorla 38, Cantello Belfortese 36, Garbagnate 33, Faloppiese Olgiate Ronago 31, Antoniana 28, Union Villa Cassano 26, France Sport 24, San Michele 22, Sommese 20, Arsaghese 16, Amici Dello Sport 14.