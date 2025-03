Calcio

Nel Girone B della Prima Categoria, il weekend ha offerto diversi risultati sorprendenti. Il Bovisio Masciago ha consolidato il primo posto con una vittoria per 3-0 contro Xenia, grazie ai gol di De Santis e Mantica, scavalcando l’SC United. Quest’ultimi usciti sconfitti dal campo del Montesolaro per 2 a 1. L’Atletico Lomazzo subisce un’altra imbarcata contro il Limbiate, con Ghioni protagonista di un poker. Il Rovellasca ha vinto 2-0 contro il Luisago Portichetto, mentre il Menaggio ha travolto 4-0 Cassina Rizzardi, con un superlativo Zanotta autore di tutte le reti. Pari per 2 a 2 per Itala e Gerenzanese, che condividono la posta in palio. Stesso esito per il match tra Bulgaro e Giovanile Canzese, che termina 1 a 1.

Prima Categoria – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Reti: Girola (A), Canavesi (A), Bove (V)Reti: Ghioni, Ghioni, Tagliabue, Ghioni, GhioniReti: De Santis, Mantica, De SantisReti: Ferrario (B), Brenna (G)Reti: Zanotta, Zanotta, Zanotta, ZanottaReti: Hlukhov (M), Pereira (M), Volpi (U)Reti: Tallarita, TalpoReti: Tettamanti (I), Autogoal (I), Aloe (G), Gorgoglione (G)Bovisio Masciago 53, S.C. United 50, Rovellasca 45, Cassina Rizzardi 44, Montesolaro 44, Ardisci E Maslianico 43, Menaggio 35, Luisago Portichetto 35, Giovanile Canzese 31, Gerenzanese 29, Limbiate 27, Itala 26, Veniano 25, Bulgaro 21, Xenia 19, Atletico Lomazzo 13.