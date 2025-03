Calcio

LURATE CACCIVIO – Partita ricca di goal quella disputata nel pomeriggio di oggi 9 marzo nel centro sportivo comunale di Lurate Caccivio dove, in occasione della ventiquattresima giornata di campionato del girone B della prima categoria lombarda, i padroni di casa dell’Itala hanno ospitato la Gerenzanese.

Dopo una prima parte di gara caratterizzata da ritmi lenti senza particolari occasioni offensive pericolose, il risultato si sblocca al 35′ del primo tempo con la squadra di casa che si porta in vantaggio con la rete di Tettamanzi. La reazione della Gerenzanese è, però, immediata e, dopo nemmeno due giri di orologio dallo svantaggio, pareggia i conti con la deviazione in porta di testa di Aloe sul cross di Gambino.

Nel secondo tempo parte fortissimo l’Itala che si riporta in vantaggio al 20′ con uno sfortunato autogoal di Viola ma la squadra ospite non molla e, dopo diversi tentativi, riesce a mettere il risultato in situazione di parità nel finale di gara grazie al goal di Gorgoglione. Con l’undicesimo risultato consecutivo utile, la Gerenzanese conferma il decimo posto della classifica restando a quattro lunghezze di distanza dalla zona play-out a rischio retrocessione.

(foto da archivio)