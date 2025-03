Sport

COGLIATE – La Cogliatese prova a rilanciarsi dopo un periodo complicato, l’avversario lo è altrettanto, in casa dei biancoazzurri arriva il Cesano Maderno.

Al 4’ subito i padroni di casa a sfiorare il gol, Pascale allarga per Borghi, dribbling sulla destra e bella palla al centro, Cimnaghi impatta ma colpisce il palo. Passano i biancorossi un paio di minuti più tardi, su un lancio lungo Andreazza sfrutta un incertezza tra portiere e difensore, complice forse un fallo dello stesso centravanti, e mette in rete, 0-1.

Al 18’ arriva il bis, stavolta firmato Cittadino, cross dalla fascia e il nr. 3 del Cesano non sbaglia in area di rigore. Non si arrende la Cogliatese che ha un paio di occasioni interessanti ma non riesce a riaprirla, si va a riposo sullo 0-2.

Dopo la pausa, la squadra di Biemmi non si perde d’animo e controlla la manovra nei primi minuti del secondo tempo, ma al 55’ viene segnalato un fallo di Cimnaghi in area biancoazzurra, contestato dai padroni di casa, per l’arbitro è calcio di rigore. Cenderelli fredda Ortolan e fa tris, 0-3.

Ci prova Pastore a sbloccare il tabellino dei padroni di casa ma la sua conclusione esce di un soffio a lato. Arriva invece un altro gol degli ospiti, c’è gioia anche per Capodivento che al 68’ cala il poker, 0-4.

Gli ultimi venti minuti sono pura formalità, finisce 0-4 in favore del Cesano Maderno.

Domenica amara per la Cogliatese che incassa la terza sconfitta consecutiva e vede la zona playoff sempre più lontana. Non è detta ancora l’ultima parola, ma ora serve un mezzo miracolo. C’è da archiviare il brutto ko e pensare alla prossima, si gioca ancora in casa, appuntamento a domenica 16 marzo contro il Figino, attualmente secondo in classifica in attesa della Polisportiva di Nova.

Cogliatese – Cesano Maderno : 0-4

Cogliatese : Ortolan, Belotti, Ventrella, Muraca, Pastore, Chiari, Borghi, Ferrario Ro., Castelnovo, Cimnaghi, Pascale. A disposizione : Borgonovo, Zampieri, Avella, Corona, Del Bianco, Pascale, Pivato, Rose, Ferrario Ri. All. Biemmi

Cesano Maderno : Drago, Pellegrino, Cittadino, Caravello, Faye, Larosa, Malvasio, Carella, Andreazza, Cenderelli, Capodivento. A disposizione : Sanfilippo, Familiari, Pizzi, Casieri, Rizzo, Isella, Garbin, Corsaro, Govoni. All. Spotti

Marcatori : 6pt Andreazza, 18pt Cittadino, 10st Cenderelli, 23st Capodivento.