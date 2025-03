Calcio

UBOLDO – Oggi pomeriggio al centro sportivo di Uboldo la partita più “strana” della Seconda categoria di calcio: per il girone R Dal Pozzo contro Molinello è stata giocata a porte chiuse su disposione dell’autorità di pubblica sicurezza, alla luce di scontri che si erano verificati in passato fra le opposte tifoserie. Dunque, spalti deserti e solo uno striscione di “protesta” per non avere fatto entrare il pubblico. Il Dal Pozzo senza i propri sempre numerosi supporter alla fine ha perso: 0-1 con rete decisiva di Elezi. Il Dal Pozzo resta comunque sulla scia della vetta della graduatoria.

Risultati

Girone R, 24′ giornata: Cogliatese-Cesano Maderno 0-4, Dal Pozzo-Molinello 0-1, Db Cesano Maderno-Figino 0-2, Mascagni-Celtica 1-2, Novedrate-Aurora Desio sosp., Varedo-Giussano 1-4, Virtus Cermenate-Stella azzurra Arosio 3-0, posticipo Polisportiva Veranese-Polisportiva Di Nova.

Classifica

Virtus Cermenate 50, Figino e Polisportiva Di Nova 49, Dal Pozzo e Cesano Maderno 43, Polisportiva Veranese 42, Giussano 40, Cogliatese 37, Aurora Desio 35, Db Cesano Maderno 31, Molinello 30, Varedo 26, Novedrate e Celtica 20, Stella azzurra Arosio 11, Mascagni 9.

09032025