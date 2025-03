Calcio

LEGNANO – L’Amor Sportiva ritrova la vittoria nella partita ricca di emozioni e goal disputata nel primo pomeriggio di oggi 9 marzo in casa del Legnarello nel centro sportivo comunale di Legnano valida per la ventiquattresima giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese.

Nonostante un primo tempo dominato dall’Amor durante il quale la squadra ospite riesce a mettere a segno ben due goal con Cattaneo e Aloardi, il Legnarello non si da per vinto e nella seconda metà di gara riprende il pallino del gioco prima con il goal di Gasperoni che accorcia le distanze e poi con la rete del momentaneo pareggio di Campagna. Gli ospiti, però, capiscono l’importanza del match ai fini della classifica e a poco meno di 8 minuti dal triplice fischio del direttore di gara si riportano avanti con Rubino che regala ai saronnesi tre punti fondamentali per la lotta salvezza che mancavano da ben dieci giornate. Dopo i risultati odierni, l’Amor Sportiva sale al dodicesimo posto della classifica a quota 23 punti a pari merito con Ardor e Borsanese mentre il Legnarello resta il fanalino di coda del girone Z della seconda categoria di Varese.

(foto da archivio)