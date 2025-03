Calcio

SEVESO – Altra importantissima vittoria per la Caronnese che trova tre punti nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 9 marzo allo stadio comunale Enrico Colombo di Seveso ospite, in occasione della ventiseiesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda, del Base 96.

I rossoblu partono subito a mille riuscendo a sbloccare il risultato entro i primi 10 minuti di gioco con Colombo che insacca il pallone in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Romeo. Nella ripresa, dopo diverse occasioni da goal non concretizzate, la Caronnese raddoppia il vantaggio con Cannizzaro che finalizza una bella azione corale manovrata da Colombo e dal capitano Corno. La reazione concreta del Base arriva solamente al 36′ del secondo tempo con Marinaci che accorcia le distanze con un tiro ravvicinato facendo concludere il match con il risultato di 1-2.

La Caronnese vince, dunque, la sedicesima partita stagionale conquistando tre punti fondamentali per la lotta per la promozione in Serie D grazie ai quali può accorciare sulla capolista Solbiatese distante attualmente tre lunghezze visto il pareggio odierno per 0-0 a Ispra. Discorso quasi opposto per i padroni di casa del Base 96 Seveso che restano il fanalino di coda del girone.

(foto da archivio)