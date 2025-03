Calcio

LENTATE SUL SEVESO – Partita ricca di emozioni e capovolgimenti quella disputata nel pomeriggio di oggi 9 marzo nel centro sportivo comunale di Lentate sul Seveso dove la Lentatese ha ospitato il Fbc Saronno in occasione della ventiseiesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

La cronaca – Nel primo tempo i padroni di casa sono anche padroni del campo creando numerose azioni offensive pericolose neutralizzate dall’estremo difensore saronnese Todesco. Il risultato si sblocca poco prima del duplice fischio con la rete di Siano che, precisamente al minuto 43, insacca in porta su assist di Malacarne sugli sviluppi di una ripartenza iniziata a causa di un errore in fase di costruzione di Favilla.

Nella ripresa, probabilmente grazie anche all’entrata in campo di Cabezas, il Saronno cambia volto e nei primi dieci minuti di gioco riesce prima a pareggiare il risultato e poi a ribaltarlo con il goal firmati da Locati al 5′ e da Schingo al 9′. Nonostante il vantaggio, i saronnesi cercano il tris sempre con Schingo che al 18′ del secondo tempo colpisce prima un palo e subito dopo una sfortunata traversa che lascia aperte le speranze agli avversari. Dopo diverse pericolosissime conclusioni dei padroni di casa sulle quali il portiere saronnese Todesco, non che migliore in campo del match, si mette in mostra compiendo numerosi interventi miracolosi, la partita si conclude con il risultato di 1-2.

Grazie alla rimonta sulla Lentatese, il Fbc Saronno ritrova una vittoria che mancava da ben sei giornate facendo vedere con una grande prova di carattere un segnale positivo, viste anche le dimissioni del tecnico Roncari arrivate la scorsa domenica. Dopo i risultati odierni, il Saronno conferma il settimo posto a quota 39 punti mentre la Lentatese resta al dodicesimo posto a sole due lunghezze di distanza dalla zona a rischio retrocessione.

Le interviste

Il play by play

Lentatese-Fbc Saronno 1-2

LENTATESE (4-3-3): Barlocco; Malacarne, Dugnani, Arienti (18′ st Borsani), Pignatiello; Molteni, Carrino, Leone (30′ st Parravicini); Siviero (30′ st Motta), Siano, Diaferio. A disposizione Leoni, Filomeno, Spinelli, Balduzzi, Morin, Musazzi. All. Sagnella.

FBC SARONNO (4-1-3-2):Todesco; Ortolani, Bello, Fasoli, Alletto (1′ st Cabezas); Di Vincenzi; Ferrari (30′ st Papasodaro), Proserpio (18′ st Mammetti), Favilla; Schingo (30′ st Brennici), Locati (43′ st Ruschena). A disposizione Tucci, Ciceri, Sironi, Pedrocchi. All. Tibaldo.

Arbitro: Foresti di Bergamo (Zappella di Bergamo e Scopelliti di Milano).

Marcatori: 44′ pt Siano (L), 5′ st Locati (S), 9′ st Schingo (S).

Note – Spettatori 150 circa. Angoli 13-4 Lentatese. Ammoniti Favilla, Dugnani, Fasoli, e Marco Proserpio dirigente Fbc Saronno. Recupero 1-5.

09032025