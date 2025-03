Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Una piccola donazione può fare davvero una grande differenza: lo sanno bene il Comitato genitori delle scuole di Ceriano Laghetto e la Caritas locale, che insieme hanno organizzato una raccolta di prodotti per la casa e per l’igiene personale, destinata alle famiglie bisognose del territorio.

L’iniziativa prenderà il via lunedì 10 marzo e proseguirà fino a mercoledì 30 aprile. I prodotti potranno essere consegnati direttamente nelle scuole di Ceriano Laghetto durante gli orari di apertura. Sono particolarmente richiesti saponi, detersivi, prodotti per la pulizia della casa, dentifrici e articoli per l’igiene personale.

Tutto ciò che sarà raccolto verrà distribuito dalla Caritas di Ceriano Laghetto, realtà da sempre attenta ai bisogni della comunità locale. Un modo semplice e concreto per tendere una mano a chi vive momenti di difficoltà. La raccolta rappresenta anche un’importante occasione di crescita e sensibilizzazione per gli alunni delle scuole, che potranno imparare concretamente l’importanza della solidarietà e della vicinanza verso le persone in difficoltà. Un momento educativo che va oltre la semplice donazione, aiutando bambini e ragazzi a comprendere il valore della condivisione e della responsabilità sociale.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente il Comitato genitori delle scuole di Ceriano Laghetto.

