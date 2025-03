Cogliate

COGLIATE – La lista civica Progetto in Comune di Cogliate torna in piazza con un’iniziativa in occasione della Giornata internazionale della Donna dell’8 marzo.

“Quest’anno – spiega la consigliera comunale Annamaria Uboldi – abbiamo regalato alle donne cogliatesi non fiori ma semi di fiori come simbolo di cura che passa attraverso amore e rispetto. Occorre far germogliare e crescere una cultura fondata sulla parità dei diritti e delle opportunità.”

Le donne di Cogliate sono state omaggiate di bustine colorate contenenti semi di diverse essenze che possono essere piantati o gettati nei giardini, nei prati, nei campi. Sono fiori che favoriscono inoltre la presenza di api e farfalle, la lista civica ha così voluto richiamare la mozione presentata negli scorsi mesi in Consiglio Comunale, bocciata dalla maggioranza, che chiedeva l’adesione del Comune al progetto “Comune amico delle Api”.

