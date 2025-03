Comasco

ROVELLASCA – Una giornata di sport, spettacolo e passione attende gli appassionati di twirling e majorettes domenica 9 marzo al palazzetto dello sport Sergio Bianchi. La squadra di Twirling & Majorettes di Rovellasca scenderà in pedana per il secondo appuntamento della stagione, questa volta giocando “in casa”.

L’evento prenderà il via alle 9.30 e vedrà atleti di diverse squadre esibirsi in coreografie che uniscono danza, ginnastica e l’inconfondibile utilizzo del bastone. Non solo competizione, ma anche un’occasione per celebrare l’amicizia e la passione per una disciplina meno nota rispetto agli sport tradizionali, ma capace di regalare emozioni e momenti di grande energia.

Gli organizzatori invitano il pubblico a partecipare numeroso per sostenere la squadra di Rovellasca e scoprire da vicino questo sport fatto di tecnica, coordinazione e spettacolo.

