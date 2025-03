Varesotto

VARESE – Da Varese a New York, dove il panorama dell’edilizia di lusso di Manhattan diventa un sogno professionale che si avvera. É la storia di Alessandro Galli, ex studente dell’Its Red Academy, che a soli 8 mesi dal diploma, si trova a gestire la progettazione di prestigiosi edifici privati nella metropoli più iconica del mondo.

“Ho 28 anni e lavoro a fianco di architetti e sviluppatori internazionali nel settore dell’edilizia di lusso a Manhattan – racconta Alessandro, che ha frequentato il corso di Construction Manager all’Its Red Academy di Varese diplomandosi a giugno 2024 -. New York è sempre stato il mio obiettivo, una città che offre opportunità incredibili a chi, come me, è determinato e pronto a mettersi in gioco. Questo sogno è diventato realtà grazie al mio percorso formativo specifico: il corso di Construction Manager mi ha permesso di acquisire competenze pratiche nell’uso di software di modellazione 3D e Bim, strumenti essenziali nel mio lavoro quotidiano. Una formazione concreta che ho subito messo in pratica nel mondo del lavoro, trovando rapidamente la professione che desideravo.”

Il corso di Construction Manager che Alessandro ha scelto, è uno dei percorsi di alta formazione di Its Red Academy. Con dieci corsi distribuiti tra il Veneto e la Lombardia, Its Red Academy propone un percorso biennale di alta formazione con un forte orientamento al mondo del lavoro.

“Siamo orgogliosi dei successi dei nostri studenti e studentesse – commenta Cristiano Perale, presidente Its Red Academy -. Storie come questa testimoniano l’efficacia del nostro sistema di alta formazione, capace di rispondere in modo concreto alle esigenze del mercato del lavoro, non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Il percorso di Alta Formazione è improntato sulla pratica e sul rafforzamento delle competenze; inoltre, si avvale della collaborazione diretta con le aziende, offrendo agli studenti l’opportunità di consolidare le proprie competenze attraverso stage, tirocini e progetti professionali, anche all’estero.”

“Non è stato facile arrivare fino a qui – ammette Alessandro -. La mia carriera scolastica è stata un po’ turbolenta. Ho frequentato il liceo artistico, mi sono trasferito in diverse città, e dopo il diploma ho deciso di intraprendere la carriera militare, prima nella Marina e poi nell’esercito di terra. Un’esperienza che si è conclusa con un congedo, obbligandomi a ricominciare da capo. Its Red è stato per me una risposta a un periodo di incertezze, un’occasione per rimettermi in gioco con l’ambizione di lavorare a New York. Tra lezioni, stage e collaborazioni con le aziende non è stato facile ma, quando una di queste mi ha offerto la possibilità di fare trasferte a New York il mio sogno è diventato concreto. Non è stato facile conciliare studio, lavoro e stage all’estero, ma è stata una grande opportunità.”

Oggi, Alessandro Galli si occupa del planning digitale di lussuosi edifici nel cuore di Manhattan. Attualmente è impegnato nella progettazione di un edificio di circa 20 piani nel quartiere dell’Upper West Side, a pochi passi da Broadway e Central Park. Questo progetto prevede appartamenti privati, un perfetto esempio di building moderno, dove Alessandro gestisce non solo la pianificazione progettuale, ma anche l’interior design in collaborazione con architetti e developer internazionali.

“Con la mia specializzazione da Construction Manager, lavoro con serenità accanto a professionisti come architetti, designer e developer internazionali – sottolinea Alessandro Galli – In questo settore, sono importanti le competenze concrete e le capacità di adattarsi a un ambiente molto competitivo; per questo ho scelto New York. Ho diversi progetti in programma per il futuro, tra cui l’opportunità di ampliare le mie competenze attraverso l’università online approfondendo gli studi in ingegneria, considerando che il percorso ITS Red Academy offre il riconoscimento dei crediti formativi per l’accesso all’università. Mi piacerebbe iscrivermi a una facoltà italiana, tra le più apprezzate all’estero, mentre continuo a impegnarmi nella mia carriera a New York”