Calcio

In una giornata ricca di emozioni nel Girone A, la Caronnese ha conquistato un’importante vittoria in trasferta, battendo il Base 96 per 2-1 grazie alle reti di Pascale e Colombo, mentre l’Ardor Lazzate ha ottenuto tre punti a Casteggio con il gol precoce di Marioli. Il match tra Cinisello e Sedriano si è concluso sullo 1-1, con reti di Cacciatori e Silvestre, mentre la Solbiatese non riesce ad andare oltre lo 0 a 0 a Ispra, frenando in vetta alla classifica. Ne approfitta il Pavia, che non sbaglia contro la Vergiatese e si porta a una sola lunghezza dal primato. A Lentate, i padroni di casa passano in vantaggio con Siano, ma il Saronno nel secondo tempo la ribalta grazie ai goal di Locati e Schingo, mentre la Rhodense ha superato il Mariano per 2-0, spinta da Orlandi e Urso. Infine, Sestese e Robbio hanno condiviso i punti con un pareggio a reti inviolate.

Eccellenza – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: 10′, 37′ st La TorreReti: Marinaci (B), Pascale (C), Colombo (C)Reti: 2′ pt MarioliReti: 12′ st Cacciatori (S), 34′ st Silvestre (C)Reti: 43′ pt Siano (L), 5′ st Locati (S), 10′ st Schingo (S)Reti: 3′ st Orlandi, 30′ st UrsoReti: 37′ pt Poesio (P), 43′ pt Dugourd (P), 14′ st Midalia (V)Solbiatese 60, Pavia 59, Caronnese 57, Rhodense 56, Mariano 52, Ardor Lazzate 50, FBC Saronno 39, Sestese 33, Cinisello 32, Legnano 32, Vergiatese 31, Lentatese 30, Casteggio 28, Sedriano 27, Ispra 26, Meda 23, Robbio 19, Base 96 Seveso 17.