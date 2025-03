Città

SARONNO – “Oops!… I Did It Again” cantava Britney Spears, spiegando all’amato di turno di aver giocato con i suoi sentimenti. Una canzone che anche i vertici varesini del centrodestra potrebbero dedicare alla politica saronnese. Si sa che la città di Saronno vede la provincia di Varese come una matrigna, cosa peraltro confermata empiricamente dalla fatica che fanno i big e la Provincia a occuparsi del Saronnese. Questo cambia quando si tratta delle elezioni provinciali o politiche, momento in cui improvvisamente i vertici provinciali si ricordano di Saronno.

Ci si attiva, si organizzano incontri e poi? E poi si parla con logiche provinciali e con equilibri provinciali, senza considerare l’impatto sulla realtà di Saronno.

Lo sanno bene le segreterie cittadine che, consapevoli della difficile situazione elettorale (con una frattura in Forza Italia, qualche mal di pancia nella Lega e un difficile banco di prova per FdI), hanno da subito puntato su una strategia di squadra e corale.

Peccato che dall’alto il messaggio non sia arrivato. O meglio, per altre dinamiche si è cercato di portare avanti vecchi equilibri e vecchie logiche. Uscite su candidature imposte o più o meno apprezzate, l’evidente voglia di usare le elezioni saronnesi per altre dinamiche non è qualcosa che la base dei partiti di centrodestra di Saronno è disposta a sopportare. Soprattutto in una congiuntura cittadina così complessa.

Del resto, lo si è già visto. Nel 2015, quando il centrodestra si spaccò, a vincere fu chi (Alessandro Fagioli, ndr) ebbe il coraggio non solo di rompere con gli schemi imposti, ma anche di partire dai desideri della base. Elettoralmente, Saronno sa essere spietata e crudele. Basta chiederlo a chi, partito favorito, ha finito per non arrivare alla fascia. E’ successo di qua e di là. Del resto, negli ultimi anni Saronno ha anticipato tutti i trend nazionali, dal successo del Pd a quello della Lega, anticipandone anche la caduta.

Così è comprensibile che le ultime uscite, incuranti della situazione cittadina e più intenzionate per dinamiche e contenuti a risolvere e sistemare sistemare situazioni provinciali, facciano tremare i polsi al centrodestra saronnese riportando alla luce amari ricordi. Non solo per il naturale campanilismo verso le ingerenze esterne – che siano varesine o romane – ma anche per il fatto che, con una campagna elettorale così corta, il rischio di passare da favoriti a sconfitti per la sensazione di scelte calate dall’alto è sempre presente. Soprattutto se, come si dice in città, il lungo silenzio del Pd fosse legato a un tentativo di portare qualcosa di nuovo.

